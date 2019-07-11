Meğerki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘meğer ki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘meğer ki’ dir.
MEĞERKİ NE DEMEK: İstek veya emir kipinde olan ve biri diğerini engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlayan bir söz.
MEĞERKİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “meğerki, meğer ki” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı meğerki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
meğer ki (Yanlış kullanım)
meğerki (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu iş bitmeyecek meğerki siz de yardım edesiniz.”