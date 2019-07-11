Meğerki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘meğer ki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Meğerki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘meğer ki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'meğer ki' bağlacıdır. Meğer ki mi, meğerki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘meğer ki’ dir.

MEĞERKİ NE DEMEK: İstek veya emir kipinde olan ve biri diğerini engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlayan bir söz.

MEĞERKİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “meğerki, meğer ki” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı meğerki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

meğer ki (Yanlış kullanım)

meğerki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu iş bitmeyecek meğerki siz de yardım edesiniz.”