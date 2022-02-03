Meghan Markle’ın figüran olduğu dizi ortaya çıktı: Katil bir prensesi canlandırmış

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra eşi Prens Harry ile ABD’ye yerleşen Meghan Markle'ın 10 yıl önce figüran olarak yer aldığı dizinin görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet ailesine girdikten sonra her adımı yakından izlenen Meghan Markle’ın yıllar önde bir dizide figüranlık yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

40 yaşındaki Sussex Düşesi’nin eşi Prens Harry ile tanışmadan 10 yıl önce ABC suç dizisi Castle’ın dördüncü sezonunda oynadığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkarılan bir bölümde, dedektiflerin, Meghan’ın canlandırdığı Charlotte Boyd karakterini aradığı görülüyor. Daha sonra ise Markle, Uyuyan Güzel kostümü içinde bir yatakta yatarken bulunuyor. Markle’ın ise bir seri katil olduğu ve öldürdüğü kişileri peri masalı karakterleri gibi giydirdiği belirleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay örgüsü doruk noktasına ulaştığında, Meghan’ın karakteri Uyuyan Güzel kılığına girmiş bir şekilde ölmek üzereyken bulunur, hastaneye kaldırılır ve kendisine şantaj yapıldığı anlaşılır.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Markle hakkında da yüzlerce tweet atıldı.

Bir hayran Twitter’da “Meghan Markle, Castle’ın izlediğim bu bölümünde yer alıyor ve iki kez çekmek zorunda kaldım.” ifadelerinde bulunurken, başka biri şöyle yazdı: “Meghan Markle, Castle’ın bir bölümündeydi? Kahretsin.”

Bir izleyici şu yorumu yaptı: “Az önce Meghan Markle’ı Castle’ın eski bir bölümünde izledim – çok iyi bir rol oynadı. Onun hareketini izlemek ve şimdiki hayatını düşünmek biraz garip hissettim.”

Başka bir hayranı ise “Meghan Markle’ın şantaj yapılan bir kurbanı oynadığı Castle’ın eski bir bölümünü izliyorum. Çok farklı görünüyor.” ifadelerinde bulundu.

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