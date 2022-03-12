Mehmet Akif Ersoy’a kabri başında anma

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle milli şairin Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi.

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İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan ilçesinde görev yapan aday öğretmenler ve çok sayıda vatandaş düzenlenen törene katıldı.

Törende İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından okunan dualardan sonra Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı.

Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Bu aziz milletin bir ferdi olarak bizim için en önemli günlerden bir tanesi. Bugün Akif’imizi andık. Gençliğimizin örnek alacağı model insanlardan bir tanesi. İnşallah onların bu emanetlerini hep beraber gençlerimize taşıyıp güzel ülkemizin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Eyüp Refhan Tümer Çok Programlı Lisesi aday öğretmenlerinden Merve Ertan da, “Mehmet Akif Ersoy’u çok seviyorum. Bu yazdığı şiirden dolayı Allah ondan bin kere razı olsun. Okurken tekrar duygulandım. İstiklal Marşı okunurken kendimi tutamadım. Arkasında gururla okuyabileceğimiz bir şiir bıraktı” ifadelerini kullandı. (İHA)