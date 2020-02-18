Memet Ali Alabora, Gezi Davası ile ilgili bunları söylemişti

Gezi Parkı Davası'nda yargılanan tiyatrocu Memet Ali Alabora, dün yayınlanan bir röportajında, "Gezi ile ilgili fikrim hep aynı. Gezi biricik ve tek bir şeydi" demişti...

Gezi Parkı eylemleri nedeni ile yargılanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay gibi isimler hakkında beraat kararı verilirken, Memet Ali Alabora’nın dosyası, yurt dışında olduğundan dolayı ayrıldı.

Memet Ali Alabora, DW Türkçe’de dün yayınlanan bir röportajında dava ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu ve şöyle demişti:

Gezi ile ilgili fikrim hep aynı. Gezi biricik ve tek bir şeydi. Evet biz başka bir dünyanın olabileceğine inananlar olarak dünyanın her yerinde, başka bir dünyanın olabildiğini gördüğümüz anlar oluyor. Gezi onlardan biriydi. Öyle anlar olmasa, başka bir dünyaya olan inancımız olmaz zaten.

‘İDDİANAMEDE SUÇ TEŞKİL EDEN BİR ŞEY YOK’

Aslında mizahı yapılması gereken bir şey. Ama o kadar ciddi ki mizahını yapamıyorsunuz. Bunun absürtlüğünün ölçüsü sizin kendi kurmaca bir eser yaratabilmenizden daha fazla bir absürtlük. Onun için çok zorluyor sizi. Ben uzun yıllar bunun mizahını yapmak gerekir diye düşünürken, yapamamıştım. Olayın absürtlüğü, akıl almazlığı artık onun absürt olarak ele alınıp oradan başka bir şey çıkartılmasının bile önüne geçecek bir şey. Başka bir isim bulmak lazım belki de. Bu iddianameye sürreal bile değil, hiperreal gibi bir şey bulunması gerek diye düşünüyorum. Çünkü iddianamenin içinde suç teşkil eden, kendisi suç olan bir tek şey yok.”