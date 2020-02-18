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Memet Ali Alabora’nın eşinden Gezi Davası’yla ilgili ilk paylaşım
Memet Ali Alabora’nın eşinden Gezi Davası’yla ilgili ilk paylaşım
Memet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün, Gezi Davası'ndaki beraat kararlarının ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı.
Kültür Sanat 18 Şubat 2020 - 15:25

Gezi Parkı eylemleri nedeni ile yargılanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay gibi isimler hakkında beraat kararı verilirken, kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Öğün ile yurt dışında yaşamaya başlayan Memet Ali Alabora’nın dosyası yurt dışında olduğundan dolayı ayrıldı.

Alabora’nın eşi Pınar Öğün, beraat kararlarının ardından ilk tepkisini attığı bir tweet ile gösterdi. Öğün, tweet’inde “7 yıl akıyor. Gözlerimden… durmuyor. Geçmiş olsun diyen içinden geçiren herkese sarılıyorum” mesajını paylaştı.

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Gezi Parkı Davası’nda Memet Ali Alabora’nın yanı sıra Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyaları ayrıldı. Ayrıca bu isimler hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.

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Son güncelleme: 16:03 - 18.02.2020
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