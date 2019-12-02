Mehmet Aslantuğ: Darbenin teslim aldığı bir sürü şey var

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'nde kurulan Art Colony'in açılışına katılan ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğ, Uğur Polat ve Yönetmen Atalay Taşdiken son yıllarda artış gösteren şiddet içerikli diziler hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Mehmet Aslantuğ, artan şiddet içerikli diziler için, “Bu konu yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı tartışması gibi bir şey. Biraz eğitim gibi, kültürel iklimin diğer alanları gibi ne ekerseniz bir süre sonra onu hasat ediyorsunuz. Böyle bir talep var mıydı yoksa bunlar yapıldıkça böyle bir talep mi oluştu? Bunlar tartışma konusu. Ben ilkinden yana fikrimi kullanıyorum. Yani daha kolayı, kısmen etki edeni, kısmen rant imkanı veren şeye evrildi ve zamanla da talep edilir hale geldi. Toplumun kültürel alanda, popüler taraf da dahil televizyon, sinema gibi diğer alanlar da maalesef bu çizmenin, darbenin teslim aldığı bir sürü şey var. Sebebi tek değil, bu sonucun bir sürü bileşeni var. Bu ülkenin algıda irtifasını olumsuz etkileyen ne varsa bunların da sebebi tek değil çok. Maksat bunları iyileştirmek onun için buralar çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DERTLERİMİZLE HAREKET ETMİYORLAR”

Ayrıca Aslantuğ, popüler hale gelen dijital dizi ve film platformlarının sinemaya etkisinden de bahsederek, “Ticareti temsil eden arkadaşların çok da bizim dertlerimizle hareket ettiklerini düşünmüyorum. Yakın zamana kadar bilet fiyatları, mısır tartışmaları da geçti. Orada vahşi kapitalizmin kuralları işliyor, oralara cümle kurmaya bile gerek yok” şeklinde konuştu.

“BU İŞ BÖYLE…”

Oyuncu Uğur Polat, şiddet içerikli dizi ve filmlerin çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkilendiğinden bahsederek, “Bir yere kadar bu da bitecek, sonra başka bir furya başlar bu iş böyle. Gazetelerde 3. sayfa haberlerini okuyoruz. Özellikle çocuklar ve genç yaştakiler etkileniyor ama bu da bitecek” diye belirtti.

“BÜYÜK BİR TRAVMAYA DOĞRU GİDİYORUZ”

Film Yönetmeni Atalay Taşdiken ise, toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidildiğine dikkat çekerek, “Türkiye'de özellikle televizyon sektöründe televizyonların halkın talebini, halkın beklentisini dikkate aldığını düşünmüyorum. Bu biraz kanal yöneticilerinin reyting denilen canavara yenik düşmesi.

Şiddet insanlık varlığı boyunca bir nevi porno diyelim maalesef çok ilgi ve dikkat çeken, insanları provoke eden bir şey. Bundan sonra da öyle olacak. Sonuç olarak halk beklentisi, halkın iradesinin karşılığı bu değil. Özellikle genç kuşağın doğruyu ve yanlışı ayırt etmekle ilgili çok önemli rehberlere, büyüklerin önermelerine ihtiyaçları var. Örnekler bunlar olunca da çocukların seçeneği kalmıyor. Toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidiyoruz” dedi. (İHA)