Mehmet Baran Erdoğan’dan fotoğraf anlatısı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Independents Club (IC), “Independent Workshops” başlığıyla düzenlediği atölyelerin konuğu oyuncu Mehmet Baran Erdoğan olacak. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u olarak adını geniş kitlelere duyuran Erdoğan, oyunculuğu kadar fotoğrafçı kimliğiyle de başarılı işlere imza atıyor. Bostancı Mimoza Sokak'taki stüdyosunda profesyonel çekimler yapan Erdoğan, IC'ta katılımcılara ‘Doğru kadraj nasıl bulunur?', ‘Doğru ışık nedir?', ‘Fotoğrafta iyi anlatı/ kompozisyon nasıl yakalanır?' gibi soruların cevaplarını ve daha fazlasını anlatacak.

Toplamda 2 gün, 6 saat olacak atölye 24 ve 26 Şubat 2020 tarihlerinde IC'ta.