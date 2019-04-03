Mehmet Günsür’den demokrasi nöbetçilerine teşekkür

31 Mart Yerel Seçimleri henüz sonuçlanmadı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde itirazlar üzerine oylar yeniden sayılıyor. Bu süreçte partilerin temsilcileri de seçim kurullarında herhangi bir hileyi engellemek için oylara sahip çıkıyor.

Demokrasi nöbetçilerine Türkiye’nin dört bir yanından teşekkür yağıyor. Bir teşekkür de yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür’den geldi. Günsür, bir tweet atarak, “Bu süreçte; uyumadan, ailelerini görmeden, işlerine gitmeden, halkın oylarını koruyan, nöbette bekleyen herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepimiz adına Teşekkürler” dedi.