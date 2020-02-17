Mehmet Öncü’den ‘Zindan’

‘Yine de Sen Bilirsin’ single şarkısıyla çıkış yapan Mehmet Öncü, ‘Zindan’ adlı yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Daha önce yayınladığı şarkılarla büyük beğeni toplayan Mehmet Öncü'nün ‘Zindan' adlı single’ı Mart ayında müzikseverler ile buluşacak. Şarkının aranjesi Mert Ustaoğlu'na, mastering çalışması Emre Kıral'a aitken klibin yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstleniyor. Almanya'nın Schwarzwald Bölgesi'nde çekimi yapılan klibin senaryosunu Mehmet Öncü'nün kendisi kaleme alıyor. 2017 yılında yayınladığı ‘Yine de Sen Bilirsin' adlı single şarkısıyla büyük beğeni kazanan Mehmet Öncü, 2019'da ise ‘İki Yüz’ adlı klibini çekti.