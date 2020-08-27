Mehmet Rauf’un öyküleri gün yüzüne çıkıyor

Mehmet Rauf'un ikinci öykü kitabı olan ve ilk olarak 1909'da yayımlanan Âşıkane, “Summer Palace'ta Bir Dans Yarışması”, “Serap” ve “Garam-ı Şebab” adlı üç öyküden oluşuyor. Yazarın diğer metinlerinde de sıkça görülen flört, aşk, evlilik gibi konuların işlendiği bu öykülerde, Mehmet Rauf'un gözlem ve tahlil konusunda ne kadar usta bir yazar olduğu bir kez daha görülüyor.



Mehmet Rauf, İhtizar’da ise erkeklerin kadınlar hakkındaki düşüncelerini, aşka dair söylemlerini, iki cinsin de hayatta oynadıkları rolün üzerine eğiliyor.