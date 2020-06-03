Mehmetcan Yazıcıgil’den “Bi Şansımız Olmaz”

Yorumu ile dikkat çeken Mehmetcan Yazıcıgil, ritmini duygusal sözlerle birleştiren ‘Bi Şansımız Olmaz'da gün yüzüne çıkmamış bir aşkı anlatıyor. Şarkı birbirinden hoşlanan ve bunun karşılıklı olduğundan habersiz iki kişinin yaşadığı duygusal ve hüzünlü hikâyeyi anlatıyor. Şarkı rock müziğin güçlü duygusal atmosferini sözleriyle zenginleştiriyor. Çalışmanın kapak fotoğrafı Federica Malara tarafından çizildi.

ALBÜM YOLDA

‘Bi Şansımız Olmaz', Mehmetcan Yazıcıgil'in ev stüdyosunda kaydedildi. Şarkı ayrıca sanatçının ilk prodüktörlük denemesi. Şu an tekli olarak yayımlanan ‘Bi Şansımız Olmaz' aslında yakında çıkacak olan albümün dinleyicisine göz kırpan ilk şarkısı. Zaman içinde yayınlanan teklilerin tümü bir araya gelerek ‘Buruk Danslar' adında bir albüm olarak yayınlanacak.