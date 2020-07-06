Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü

Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü

Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni projesi “Şarkıcı”nın ilk eseri “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” ve şiir kitabı “incirin içindeki arı” ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral'in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma.” Akustik bir sound’la çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su'nun deyimiyle “o yeni çiçeği” arıyor.

3 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yerini alacak olan eserin ardından Mehtap Meral, Türkiye'nin seslerini kendi sesinden duyurmaya devam edecek.

Projenin ikinci eseri Ahmet Kaya'dan “Söyle” olacak ve bilinen sanatçıların iz bırakmış eserleri ile devam edecek Mona Kitap'tan çıkan “İncirin İçindeki Arı” ise online kitap satış kanallarında ve kitap evlerinde okuyucusuyla buluşmayı bekliyor.