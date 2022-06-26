Melek Mosso binlerce kişiyle İzmir Marşı’nı söyledi

Isparta’da vereceği konser İslami bazı derneklerin tepki göstermesi üzerine AKP’li belediye tarafından iptal edilen sanatçı Melek Mosso, Ankara Çankaya’da binlerce kişinin katılımı ile büyük ilgi gören bir konser verdi. İki saat sahnede kalan Mosso konserini İzmir Marşı ile tamamladı.

Yavuz ALATAN

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Çankaya'daki Zafer Park’ta düzenlenen açık hava konserinde Melek Mosso ile birlikte İzmir Marşı’na binlerce kişi eşlik etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Mosso'ya çiçek verdi ve ‘'Sanatçıyı kimse engelleyemez, yasak koyamaz, sanatçılarımızın her zaman başımızın üzerinde yeri var. Melek Hanımı da her zaman ağırlamaktan onur duyarız, Çankaya burada, burası özgürlüğün, demokrasinin kenti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Melek Mosso 2019’da verdiği bir konserde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun”demişti. Isparta'da bu ay başında konser vermeye hazırlanan Mosso'ya bu sözlerinden dolayı İslami vakıf ve dernekler tarafından itirazlar gelmiş Isparta Belediye Başkanı da konseri iptal etmişti.

KALPLERİMİZ SARILACAK

Mosso da ‘'Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz” demişti.

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