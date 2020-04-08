Melek Mosso hayranlarıyla evden klip çekecek

Melek Mosso; sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaparak; “Yaşadığımız bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Birlikte bir şeyler yaparak bunu daha eğlenceli hale getirebiliriz. Ben de buradan yola çıkarak “Doğum Günü” şarkıma sizlerle bir video klip çekmeye karar verdim” dedive dinleyicilerinden mutlu anlarının videolarını paylaşmalarını istedi.



Paylaştığı form aracılığıyla gelecek videoları tek tek izleyecek olan başarılı sanatçı, en beğendiği görüntüleri şarkının video klibinde kullanarak hayranlarıyla beraber unutulmaz bir anıya imza atacak.