Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Melek Mosso hayranlarıyla evden klip çekecek
Melek Mosso hayranlarıyla evden klip çekecek
Geçen hafta yeni albümünü piyasaya sunan Melek Mosso, Doğum Günü şarkısına klip çekmeye karar verdi. Şarkıcı klibi, evlerinden çıkmayan hayranlarıyla çekecek...
Kültür Sanat 8 Nisan 2020 - 10:43

Melek Mosso; sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaparak; “Yaşadığımız bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Birlikte bir şeyler yaparak bunu daha eğlenceli hale getirebiliriz. Ben de buradan yola çıkarak “Doğum Günü” şarkıma sizlerle bir video klip çekmeye karar verdim” dedive dinleyicilerinden mutlu anlarının videolarını paylaşmalarını istedi.


Paylaştığı form aracılığıyla gelecek videoları tek tek izleyecek olan başarılı sanatçı, en beğendiği görüntüleri şarkının video klibinde kullanarak hayranlarıyla beraber unutulmaz bir anıya imza atacak.

Etiketler