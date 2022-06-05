Melek Mosso: Konuşan kadınlar görmek istiyorum

Hedef göstermeler sonrası iki konseri iptal edilen Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kentte gelen Melek Mosso, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı’nın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi konseri izledi.

DAHA DA ÇOĞALACAĞIZ

Mosso, 4 yıl önce de Mersin’e Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın daveti ile geldiğini belirterek, şunları söyledi:

– O zaman evimizde gibi ağırlanmıştık, aile olmuştuk ve ben dedim ki, ‘Mezitlili oldum’ Bir tarafım artık Mersinli. Şu an evimde, komşularımla, dostlarımla gibiyim.

– Hepiniz hoş geldiniz. O zaman daha azdık, bu akşam daha kalabalığız. İlerleyen günlerde daha da çoğalacağız. Niye tabii ki, çünkü müziği susturamadıkları için çoğalacağız.

BENİ ASLA SUSTURAMAZLAR

– Melek Mosso’yu susturamadıkları için çoğalacağız. İstemeyenlere inat, karanlığa inat, aydınlık için şarkı söylemeye devam. Beni asla susturamazlar. Çünkü korkusuz, özgür kadınlar görmeyi istiyorum bu ülkede.

– Sadece ben değil, bütün çocuklarımız, kız çocuklarımızı, gençlerimizi, özgürce dans eden, şarkı söyleyen, giyinen, konuşan kadınlar görmek istiyorum bu ülkede.

İlginizi Çekebilir Melek Mosso'nun yerine çıkacaktı... Seda Sayan Isparta'daki konsere gidemedi

İlginizi Çekebilir Melek Mosso'nun da sahne alacağı FullFest iptal edildi