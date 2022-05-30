Melek Mosso: Konuşmaktan, şarkı söylemekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim

Isparta'da konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Bahar Şenliği'nde binlerce öğrenciyi coşturdu. "Konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim" diyen Mosso, 1 Haziran'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak.

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Isparta’daki konseri ‘ahlaksızlığı özendirdiği’ iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Bahar Şenliği kapsamında Tınaztepe Yerleşkesi’nde dün gece konser verdi.

Sahnede İzmir Marşı’nı söyleyen Melek Mosso şunları söyledi:

“Özgürlüğün, kadınların, çocukların, hayvanların, yaşlıların sonuna kadar yanındayım. Bunun için konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanınızdayım. Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Bu geleceği hayal etmekten, umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her yerde her zaman söylerim. Hiçbir insanın hiçbir kanadın altında durmasına ihtiyaç yok. Hepimiz özgürce kanatlanıp uçmalıyız… ‘Babamdı, amcamdı, dayımdı kuzenimdi, en yakın arkadaşımdı’ diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun katili olabiliyorlar. Ne olursunuz o insanların önünde durun, ayırt etmeyin.”

“Toplumda kendi haklarımızı kadınlar olarak sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Sadece burada değil bütün dünyada aslında. Sürekli kendimizi savunduk. Biz bunu yapmayı çok iyi beceriyoruz. Beyler, ne olursunuz sadece sosyal medyada ve oturduğunuz yerde değil, yeri geldiğinde sokaklarda da bizim yanımızda olun. Ki arkamızda durmanıza ihtiyacımız yok. Biz aslan gibi yürüyoruz, siz yanımızda yürüyün yeter.”

“1 HAZİRAN’DA GÖRÜŞÜRÜZ CANLARIM”

Bu arada Melek Mosso sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 1 Haziran’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde sahne alacağını duyurdu.

Mosso, “1 Haziran’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne’de görüşürüz canlarım” ifadesini kullandı.

MELEK MOSSO YERİNE SEDA SAYAN

Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde 3 Haziran’da düzenlenecek konseri, Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yapılan ‘ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir’ açıklaması sonrası belediye tarafından iptal edilmişti.

Açıklama sonrası Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sosyal medya hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşmış ve Mosso’nun konserine burada yer verilmemişti. Mosso’nun yerine Seda Sayan’ın Isparta’da konser vereceği açıklanmıştı.

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