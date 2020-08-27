Melek Mosso’dan açıklama: İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğim için sahneden indirildim

Şanatçı Melek Mosso'nun 22 Ağustos'ta Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde verdiği konser yarıda kalmış, Mosso'nun siyasi söylemleri abarttığından dolayı bu olayın yaşandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mosso, “İstanbul sözleşmesi yaşatır” dedikten sonra sahneden indirildiğini söyledi.

Sanatçı Melek Mosso, hakkında yapılan “Melek Mosso'nun ağır siyasi göndermeleri konseri yarıda kesti” haberi ile ilgili Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

“Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Mikrofonum elimden alındı. Evime gelip hüngür hüngür ağladım. Bu nasıl bir ahlaki değer” diyen Mosso, şunları söyledi:

“KONSERİN SES KAYDI ELİMİZDE MEVCUT”

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve ‘İstanbul sözleşmesi yaşatır’ dedikten sonra söylediğim ‘Keklik Gibi’ türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur.”