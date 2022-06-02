Melek Mosso’dan konser iptali sonrası çarpıcı sözler

Isparta'da konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalindeki konserinde yaptığı konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.

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Isparta'daki konseri belediye tarafından ‘ahlaksızlığı özendirdiği' iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinde konser verdi.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM”

Konserin bir bölümünde konuşma yapan Mosso, iptal edilen konserine değinerek şu ifadeleri kullandı;

*Özgürlüğün, kadınların, çocukların, hayvanların, yaşlıların sonuna kadar arkasındayım. Bunun için konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanınızdayım…

*Saçımın rengiyle, rujumun rengiyle, saçımla, baş örtümle, taktığımla, kurduğum cümlemle, üslubumla herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum ve bu geleceği hayal etmekten asla ve asla vazgeçmiyorum.

“HEPİMİZ ÖZGÜRCE KANATLARIMIZI AÇIP UÇMALIYIZ”

*Her zaman her yerde söylerim, kimsenin, hiçbir insanın kanadının altında kalmasına ihtiyacımız yok. Hepimiz özgürce kanatlarımızı açıp uçmalıyız.

*Burada şunu söylemek istiyorum; nerede başlıyor mevzu biliyor musunuz? En temelde aslında, abimdi, amcamdı, dayımdı, en yakın arkadaşımdı diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin ablanızın, annenizin, kız arkadaşınızın, annenizin, çocuğunuzun katili olabiliyorlar. Ne olursunuz o insanların önünde durun, ayırt etmeyin.

ERKEKLERE SESLENDİ

*Biz kızlar bu toplumda kendi haklarımızı kadınlar olarak sürekli savunmak zorunda kaldık. Sadece burada değil aslında bakarsanız bütün dünyada. Bu sadece bizim toplumumuza özgü bir şey de değil. Tüm dünyada bunu yaptık. Sürekli kendimizi savunduk. Biz bunu çok iyi yaptık.

*Beyler lütfen sadece sosyal medyada veya oturduğunuz yerde değil yeri geldiğinde sokakta da bizim yanımızda olun. Arkamızda durmanıza hiç ihtiyaç yok biz aslan gibi geliyoruz yanımızda yürüyün yeter.

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