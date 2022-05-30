Melek Mosso’nun da sahne alacağı FullFest iptal edildi
Son dönemde gelen konser ve festival yasaklama kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli Kandıra'da 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle iptal edildi.
Kocaeli Derince’de Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından, 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından ‘ormanda konaklama yasağı’ gerekçesiyle iptal edildi.
FESTİVAL ÜÇ GÜN SÜRECEKTİ
Festival duyuruları aylar öncesinden yapılmaya başlanmıştı. Üç gün boyunca sürecek festivalde, Isparta’daki konseri iptal edilen Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi, Emir Can İğrek, Can Ozan gibi sanatçılar sahne alacaktı.
İPTAL EDİLEN KONSERLER
10 Mayıs: Eskişehir Valiliği, Anadolu FEST etkinliğini de kapsayacak şekilde 10-24 Mayıs tarihleri arasındaki ‘siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç’ tüm etkinlikleri yasaklama kararı aldı.
15 Mayıs: AKP’li Derince Belediyesi, sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde vereceği konseri ‘inceleme sonucu’ iptal ettiğini açıkladı.
16 Mayıs: Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman’ın 17 Mayıs’ta Muş Öğretmenevi Konferans Salonu’nda vermek istediği konsere ‘uygun bulmadığı’ için yasak kararı getirdi.
19 Mayıs: Şanlıurfa Valiliği, kent genelindeki etkinlikleri iki gün süre ile yasakladı.
23 Mayıs: Niyazi Koyuncu’nun Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne alması AKP’li Pendik Belediyesi tarafından engellendi. Belediye, iptal gerekçesi olarak sanatçının kurumun değerlerini paylaşmamasını gösterdi.
25 Mayıs: Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da sahne alacak olan Melek Mosso’nun konseri iptal edildi.
25 Mayıs: ODTÜ Rektörlüğü, Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında Burhan Şeşen ile Flört grubunun konserlerini, Pençe Kaplan operasyonundaki kayıpları gerekçe göstererek iptal etti.
26 Mayıs: Bursa Valiliği, sanatçı Mem Ararat’ın 29 Mayıs Günü Bursa’da vereceği konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle yasakladı.