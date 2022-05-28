Melek Mosso’nun konseri iptal edilmişti! Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmayacak

Hedef gösterilmesinin ardından Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen Melek Mosso ile aynı organizasyonda yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ, kentte konser vermeyeceklerini duyurdu.

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Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'daki konseri belediye tarafından iptal edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından şarkıcılar Funda Arar ve Derya Uluğ, sosyal medya hesaplarından kentte konser vermeyeceklerini açıkladı.

“BAŞKA BİR ZAMANDA BİRLİKTE ŞARKILAR SÖYLEYECEĞİZ”

Funda Arar, mesajında “Çok değerli Isparta'lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere” dedi.



Derya Uluğ da “Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz” paylaşımını yaptı.



SEDA SAYAN SAHNE ALACAK

Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da sahne alacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi ortak açıklama yayımlayarak, AKP'li Isparta Belediyesi'nin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlediğini söyleyerek Melek Mosso'yu hedef göstermişti.

“AHLAKIMI SORGULAMAK BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZE KALMADI”

Konseri iptal edildikten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Melek Mosso, “Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz” ifadelerini kullanmıştı.