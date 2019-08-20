Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü Barış İnce ve Neslihan Önderoğlu’nun oldu

Milas Belediyesi tarafından 24-25 Ağustos tarihleri arasında Ören mahallesinde bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday anma günlerini kapsamında düzenlenen yarışmada bu yıl iki eser ödüle layık görüldü. Toplam 34 yazar arasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede Barış İnce’nin “Sarsıntı” ve Neslihan Önderoğlu’nun “Yer Yüzü Yorgunları” adlı eserleri bu yılki ödülü paylaştılar.

Yarışmacılar tarafından gönderilen eserleri incelemek üzere bir araya gelen Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, Sadık Aslankara ve Asuman Kafaoğlu Büke isimlerinden oluştuğu jüri üyeleri 34 yazar arasında değerlendirmede bulundu. Barış İnce'nin “Sarsıntı” ve Neslihan Önderoğlu'nun “Yer Yüzü Yorgunları” adlı eserleri arasında bir seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri her iki yarışmacının eserlerinin bu yıl ki ödülü paylaşması adına karar verdi. Yarışmada dereceye giren eser sabine ödülü 24 Ağustos tarihinde Ören'de düzenlenecek ödül töreninde verilecek.Kazanan eser sahipleri 3 bin TL para ödülünü paylaşacak.



Bu yıl 14.'sü Ören mahallesinde düzenlenecek Melih Cevdet Anday Anma günleri kapsamında 24 Ağustos Cumartesi günü ödül töreni sonrası Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin ikilisi şiir ve müzik dinletisi ile sahne alacak. Etkinliğin ikinci günü olan 25 Ağustos Pazar akşamı saat 21:00'de Anadolu Rock müziğinin başarılı ismi Ali Altay konseri düzenlenecek.