Melihat Gülses: Türk Sanat Müziği icralarını dinlese Atatürk yine üzülebilirdi

Şarkıların kadife sesli sanatçısı Melihat Gülses’le Kandilli’deki evinde konuştuk. Önce Hakan Aysev’le birlikte yaptıkları Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar adlı albümünü, sonra Atatürk’e olan hayranlığını ve ardından Pera Müzikali adlı oyuna dahil oluşuyla yeni yılda yapacağı televizyon programını anlattı.

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar sizi heyecanlandırdı galiba…

Hem de nasıl! Hakan Aysev’le yıllardır ortak bir çalışma yapmak istiyorduk. Sonra bir gün Atatürk’ün sevdiği şarkılarla ilgili kendisine gelen bir tekliften yola çıkarak buluşmaya karar verdik. Bordo Müzik’ten Medeni Uçar’la yola çıkıldı ve albüm yönetmeni eşim Necip Gülses oldu. Uzun bir çalışma dönemi yaşadık. Sonunda Atatürk kokan şarkıları belirleyip stüdyoya girdik. Mesela, Muzaffer Sarısözen’in Bülbülüm Altın Kafeste adlı eseri çok önemlidir. Sarısözen’in söylemine göre bu türküyü kendisiyle birlikte Atatürk derlemiştir.

İlk klibi Pera Palas’ta çektiniz…

Fikrimin İnce Gülü şarkısına Pera Palas’ta klip çektik ve Hakan Aysev’le vals yaptık. Atatürk’ün yaşadığı, nefes aldığı bu mekanda olmak farklı duygular yaşattı bana. Klipte o dönemin kadını oldum ve sanki Atatürk’ün yaşadığı İstanbul’da hissettim kendimi.Hayatım boyunca Müzeyyen Senar’la Safiye Ayla’yı kıskandım. Sesleri, yorumlarından ziyade Atatürk’ün önünde şarkı söyledikleri için. Keşke o dönemde, onların arasında yaşasaydım ve Atatürk’ün huzurunda ben de şarkı söyleyebilseydim.

Müjdat Gezen’in sahneye taşıdığı M. Kemal oyununa dahil olduğunuzu duydum.

Doğru duymuşsunuz, Müjdat Gezen’in teklifi ben çok mutlu etti. Yılmaz Özdil’in kitabından aynı adla tiyatroya taşınan bu eserde Müzeyyen Senar rolüyle Atatürk’ün huzurunda şarkılar okuyacaktım. Hayatta en çok istediğim şeyi gerçekleştirecektim ama ne yazık ki hafta sonları yaşadığım konser programları buna izin vermedi. Çok üzüldüm, çok.

Müzeyyen Senar’la tanıştınız mı?

Eşim Necip Gülses’in yönetmenliğini yaptığı bir CD’de karşılaşmıştık. Sonrasında yine görüştük ve elini öpmüşlüğüm oldu.

İstanbul’un Fethi’nden (1453) günümüze kadar geçen süreyi anlatan Pera Müzikali’nde sahnedesiniz…

Kanun sanatçısı Can Yıldırım eşliğinde iki şarkı söylüyorum. İlk gösteride playback yaptık ama sonrasında canlı olmasını istedim ve Müjdat (Gezen) Bey de bundan yana oldu. Günaydınım Nar Çiçeğim ile Söyle Naz mı Bu Kaş Çatış adlı iki şarkı söylüyorum.

Hayatınızı müzik doldursa da oyunculuğu hiç düşündünüz mü?

Evet, oyunculuğu düşündüm. Tiyatroyu çok istedim, olabilirdi ama müzik ağır bastı tabii. Konservatuarda öğrenci olduğum yıllarda Taner Şener’in oynadığı Itri ve Ahmet Özhan’ın canlandırdığı Hacı Arif Bey dizilerinde kamera önüne geçtim. Şimdi en büyük hedefim bir gün hayatı binbir kederle geçen müziğimizin ustalarından Neveser Kökteş’i oynamaktır. Yeni yılla birlikte Fox’ta yayınlanması planlanan Benimle Söyle adlı bir yarışmada jüri olacağım.

Bazı kişiler “Atatürk, bir dönem Türk Sanat Müziğini yasakladı” diyerek, onu eleştiriyor…

Bu olay bazı kişiler tarafından yanlış yorumlanıyor. Atatürk’ün Türk müziğiyle ilgili kararı yasakçı bir zihniyette değildi. Türk Sanat Müziğinin daha güzel, daha modern şekilde icrasını sağlamak için belli bir süre okunmasını istememişti. Sevgili hocam Alaeddin Yavaşça anlatmıştı, bir davete katılan Atatürk’ün huzuruna gençlerden oluşan bir Türk Sanat Müziği grubu çıkıyor. Giysileri ve yaptıkları müzik son derece kötü olunca Atatürk salonu terkediyor. ‘Kendi müziğimiz bu şekilde icra edilecekse, hiç edilmesin daha iyi’ diyor. Zaten bir süre sonra da yine Atatürk’ün isteğiyle kendi müziğimiz en iyi şekilde icra edilmeye devam ediyor.

Bugün durum nedir?

Ne yazık ki, Türk Sanat Müziği icralarını dinlese Atatürk yine üzülebilirdi. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Kendi müziğimizin kalite seviyesini yükseltmek için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Devir çok değişti, algılar değişti, neyin doğru neyin yanlış olduğu da birbirine karıştı. Türk Sanat Müziği için bir şeyler yapılmalı. Mesela, Akbank Caz Orkestrası var, Borusan Filarmoni Orkestrası var… Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’a gittim, siz de Türk Sanat Müziği grubu kurun, kalitesiyle herkese örnek olsun dedim. TRT’ye de bu konuda büyük görev düşüyor. Keşke haftada bir canlı yayınla konser verilse.

“Müzik ruhun gıdası” diyorlar ve sizin kadife sesiniz pek çok kişiyi olumlu etkiliyor.

Allah böyle bir sesi bana verdiği için her zaman dua ediyorum. Sesim ve eğitimimle söylediğim şarkıların ruhlara şifa olduğunu çok söyleyen oldu. Ben de herkese şifa olmayan müzikleri dinlememelerini tavsiye ediyorum. Bozuk müzik de bozuk gıda gibi insana iyi gelmez. Biri bedeni diğeri ruhu olumsuz etkiliyor.

Öğretmenliğinizi konuşalım mı?

Haliç Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü’nde üçüncü ve dördüncü sınıflara müzik dersleri veriyorum. Bildiğim her şeyi cömertçe paylaşıyorum öğrencilerimle. Dilerim onlar da bizden sonra daha doğru müzikler yaparlar.