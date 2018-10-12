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Melis Kolyozyan’dan üçüncü sergi: “Over the Rainbow”
Melis Kolyozyan’dan üçüncü sergi: “Over the Rainbow”
Duygulu insan figürlerinden oluşan heykelleriyle tanınan seramik sanatçısı Melis Kolyozyan, “Over the Rainbow” (Gökkuşağının Üstünde) isimli üçüncü sergisini Kuzguncuk’taki Nail Kitabevi’nde sanatseverlerle buluşturuyor.
Kültür Sanat 12 Ekim 2018 - 15:02

Serginin açılışı, 13 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Sanatçı, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilecek sergide
heykelleriyle sanatseverleri gülümsetmeyi ve şiirsel bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. İnsanlardan ve insanların hayallerinden, duygularından ve düşüncelerinden esinlenen sanatçı; sert bir malzeme olan seramiği beklenmedik bir yumuşaklık ile sunuyor. Fabergé yumurtalarına ithafen hazırladığı yumurta heykelleri ve Fransa'da Douai Sanat Okulu'nun yarışmasında dereceye giren çan tasarımları da sergide yer alıyor.
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‘EN SADE VE YUVARLAK HALİYLE SEVİYORUM’

Gökkuşağı renklerindeki sergisinin, herkesin içindeki çocuğa dokunacağını ifade eden Kolyozyan “Eğer bir heykel beni gülümsetip mutlu etmiyorsa, o işimi tamamlanmış saymıyorum. İnsan figürünü en sade ve yuvarlak haliyle seviyorum. Bu yolla sert bir malzeme ile yumuşak bir görüntü elde etmek beni mutlu ediyor” dedi.

“Over the Rainbow” adıyla sanatseverleri kucaklayacak sergi, hafta içi ve hafta sonu 9.30 – 19.00 saatleri arasında görülebiliyor.

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