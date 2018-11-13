Melis Sezen: Taciz, acizlikten başka hiçbir şey değil

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Melis Sezen, Siyah İnci dizisiyle kitlelerce tanındı.

Orada kötü bir kadını canlandırıyordu.

Ancak, bir önceki söyleşimizde sempatik ve sevimli bir karakteri canlandırmak istediğini söylemişti. Bu isteğini Dünya Hali filminde gerçekleştirdi.

Sezen, ilk kez bir filmde başrolde yer aldı. Partneri ise Murat Dalkılıç’tı.

Ömer Can ve Derya Gökgöl’ün yönettiği filmi konuşmak için Sezen ile bir araya geldik…

Dünya Hali ilk sinema filmin, nasıl hissediyorsun?

İlk çektiğim değil ama, vizyona ilk giren filmim oldu. Çok keyifliydi. Herkes çok iyi anlaşıyordu sette. Çok güzel bir enerji yakaladık. Ben de çok heyecanlıyım film için.

Bir gazeteciyi canlandırıyorsun. Empati yaptığında neler hissettin gazetecilere dair?

Gizem, aslında dergide çalışıyor. Hayali gazeteci olmak. Bir röportaj yaptığı kısmı görüyoruz. Yapacağı röportajın sunumunu görüyoruz filmde. Ben de medya ve görsel sanatlar okuduğum için bizim okullarda da çok fazla buna benzer şeyler oluyor. O açıdan okulla film arasında güzel paslaştım.

SEYİRCİ İLK KEZ BENİ BÖYLE GÖRECEK

Önceki röportajımızda “Biraz daha sevimli ve sempatik birini oynamak istiyorum” demiştin. Gizem karakteri bu isteğini karşıladı mı?

Tam olarak bu (Gülüyor). Çok mutluyum o yüzden. Seyirci de ilk kez beni böyle görecek. İlk defa kötü kadın değilim. Böyle tatlı, sempatik bir karakter…

Sana da yakın bir karakter Gizem aslında değil mi?

Evet bana daha yakın. Gizem de öyle pozitif, enerjik bir kız…

Siyah İnci dizisinde tanıdı kitleler seni, şimdi film geldi. Diziyle sinema arasındaki fark neydi sence?

Sinemada sonuçta bir hazırlık evremiz oluyor. Karaktere çalışmak adına daha rahatız. Sinema çok daha özgür bir alan tabii ki. Ama ben dizi de oynamayı da seviyorum. Dizi bir noktada ilerliyor ama karakterin başına neler geleceğini biz de bilmiyoruz. İlerledikçe karaktere daha da yoğunlaşıyoruz. Dizideki heyecanı da seviyorum. Senaryo çok farklı yerlere de gidebiliyor.

Enerjin de dizi temposunu kaldırabiliyor herhalde…

Evet, hiç sıkılmıyorum. Tabii ki saatlerce bekleyebiliyoruz ama enerji olmadan yapılabilecek bir şey değil.

FİLOFOBİK DEĞİLİM

İnternet dizisinde oynamak ister misin?

Gerçekten, çok isterim. Bakalım, hayırlısı diyorum.

Filmde Murat Dalkılıç aşık olma korkusu yaşayan bir adamı canlandırıyor. Filmin konusunu düşündüğünde sevmeme, aşık olmama korkusuyla ilgili fikirlerin nasıl şekillendi?

Aslında Serdar da filofobik (aşık olmaktan korkan kişi) değil, ama öyle davranmaya çalışıyor Gizem’i tavlamak için. Burada büyük bir çelişki var tabii ki. Gizem’e gidecek yolu buradan çiziyor. Ben filofobik değilim. Ama yaygın olan bir duygu… Belki birçoğumuz bile öyle olduğumuzu bilmiyoruz. Bir önceki ilişkide yaşadıklarından dolayı, “Tekrar aynı şeyleri yaşayacağım” korkusuyla adım atılamıyor. Çok sık olabilecek bir şey. Ben öyle bir ruh halinde değilim. Bence bu noktada akışına bırakmak en önemli şey. Olacaksa, olur…

Film öncesinde bazı dersler aldınız. Sana neler kattı bu film?

Bahçeköy’de bir yer var… Orada zipline yaptık. Daha önce yapmamıştım, ama yapmak istiyordum. Fırsat olmamıştı. Bir baktım, zipline sahnesi var. Çok sevdim, bir daha gideceğim oraya. Bana zipline kattığı için filme teşekkür ederim.

DANSÇI BİR KIZI CANLANDIRMAYI İSTERİM

Film dışında başka projeler var mı?

7 Aralık’ta Boldi geliyor, son olarak da Mucize 2’de oynadım… O bambaşka bir deneyimdi. O projede yer aldığım ve Mahsun Kırmızıgül ile çalıştığım için çok memnunum. Bir sürü değerli isim var. Çok güzel bir setti…

Bundan sonra nasıl bir karakteri canlandırmak istersin?

Seyirci hep beni kötü karakterde gördü. Biraz da ters köşe yapmak istedim. Kendimi de görmek istedim farklı bir karakterde… Aynı kalmaktan korktum. Şu anda da kafamda “Şu karakteri çiziyorum” demedim ama dansı çok sevdiğim için, dansla ilgili bir yapımda oynamayı çok isterim. Dansçı, güçlü bir kızı canlandırmayı çok isterim.

TACİZ; ACİZLİK

Son zamanlarda dizi ve sinema sektöründeki taciz haberleri oldukça arttı… Bu konu hakkında ne demek istersin?

Çok kötü ve çok acı… Taciz, acizlikten başka hiçbir şey değil. Hepimiz sonuçta bilinçli insanlarız. Bir iş ortamında herkes birey… Cinsiyet olarak bakmamız gerekmiyor sadece. Orada bir iş yapılıyorsa, cinsiyetle alakalı bir durum olmamalı. Sesimizi duyurmak çok güzel. Eminim ki, üstü kapalı bir sürü şey var. Sesimizi duyurarak bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum.