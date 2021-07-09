Melisa’nın adı kütüphanede yaşayacak

Beylikdüzü Belediyesi, sanatçı Zülfü Livaneli ve Melisa'nın teyzesi Yasemin Hadivent'in katkılarıyla oluşturulan Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi faaliyete geçti. Açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçı Zülfü Livaneli, Melisa İşleyen'in teyzesi Yasemin Hadivent ve ailesi ile ilçe protokolü katıldı.

“BİLİMLE BULUŞACAKLAR”

Açılış töreninde konuşan Başkan Çalık, şunları söyledi: “Melisa kızımızın ismi burada yaşayacak. Küçük kardeşlerine okuma sevgisini ve okuma aşkını bu kütüphanede kazandıracak. Biz evlatlarımız burada fikirle ve bilimle buluşsunlar, o fikrin bilimin aydınlık ışığında yürüsünler istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ayrılmadan bu kütüphaneden faydalanmalarını istiyoruz. Bu kent kütüphanelere gerçekten çok önem veriyor. Ben de bu sürece destek verdikleri için, Melisamızın o güzel enerjisini bu kentle paylaştıkları için ailesine çok teşekkür ediyorum. Çocuk kalbine kitap sevgisini yazmaya kararlıyız.

‘ONUN ENERJİSİNİ HİSSETSİNLER'

Zülfü Livaneli de yaptığı konuşmada, “Dünyaya çok kısa bir süre ‘merhaba' diyen ama çok derin izler bırakan ve ne yazık ki kaybettiğimiz küçük yavrumuzun adına bir kütüphane açılışı için buradayız. Bu kitaplıkta çocuklar kitaplar okudukları zaman Melisa'nın enerjisini, onun iyi niyetini hissetsinler, dünyaya iyi bir birey olarak katkıda bulunsunlar ve Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşasın diye bu kütüphaneyi açıyoruz” dedi.

Açılış töreni sırasında duygu dolu anlar yaşayan Yasemin Hadivent ise “Bugün burada çocuklar kitaplara erişecek, yeni fidanlar yetişecek ve onların düş dünyası gelişecek, zenginleşecek. Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Melisa'nın ismini yaşatmak için bir kütüphane oluşturma fikri aklıma geldiğinde bu fikri Zülfü Livaneli ile paylaştığımda çok heyecanlandı. Bu hayal için birlikte yola çıktık bu yolda çoğaldık. Profesyonellikleri bir yana sanata kültüre destek veren, insana saygı duyan Mehmet Murat Çalık'a da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.