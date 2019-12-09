Melting Pot, dünyaya eşit mesafeden bakıyor

Saksafon ustası Serhan Erkol, “Kuştepe Blues” ile duyurusunu yaptığı “Melting Pot” isimli yeni albümünü Lin Records etiketi ile çıkardı. Caz, Elektronik ve Türk müziği öğeleri barındıran albüm, 3 türkü aranjmanı ve 5 besteden oluşuyor. “Melting Pot” canlı performanslarında Abdullah İbrahim, Charlie Parker, Fela Kuti gibi efsanelerin parçalarının özgün düzenlemeleri ile doğaçlandığı bir sahne repertuvarı içeriyor.



MÜZİSYENLER, STÜDYOSUNDA AĞIRLIYOR

Geleneksel kalıplara bağlı kalmadan yenilikçi anlayışı benimseyen albüm, müzik türleri arasındaki geçişi ustalıkla sunuyor. Tamamen canlı olarak Hayyam Stüdyoları'nda Sinan Sakızlı tarafından kaydedilen “Melting Pot”, dinleyiciyi usta müzisyenlerin stüdyosuna konuk ediyor.

Düzenlemelerin tamamının Erkol'a ait olduğu albümde saksafon, ney, vokal ve elektronik efektlerde de kendi imzası var. Erkol'a trompette Barış Doğukan Yazıcı, tuşlu çalgılar, hammond org ve keyboard'da Adem Gülşen ve Kaan Bıyıkoğlu, basgitarlarda Caner Üstündağ ve Orhan Deniz, davullarda ise Ediz Hafızoğlu ve Ekin Cengizkan'dan oluşan seçkin bir kadro eşlik ediyor. Prodüktörlüğü Alper Yılmaz'a ait olan “Melting Pot”un miksleri Mehmet Uğur Memiş, masteringi ise Selim Sayeri tarafından yapıldı.



SERHAN ERKOL KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü Caz Saksafon bölümünden mezun olan Serhan Erkol, burada Ricky Ford, Lawrence “Butch” Morris, Donovan Mixon, Aydın Esen, Can Kozlu ve Ali Perret ile çalıştı. Ricky Ford Orkestra, Donavan Mixon Quartet, Teneffüs ve birçok başka grup ile yurt içi ve yurt dışında çeşitli kulüp ve festivallerde sahne aldı. 2014 yılında Bilgi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Fulbright Bursu ile New England Conservatory Contemporary Improvisation Master programına kabul edildi. Böylece Ran Blake, George Garzone, Peter Row, Jerry Bergonzi, Allen Chase, Joe Morris ve Anthony Coleman ile çalışma fırsatı buldu. İstanbul'da yaşamını sürdüren Erkol, halen profesyonel müzisyen olarak çeşitli projelerde yer alıyor ve aynı zamanda kendi müzik çalışmalarını yürütüyor. 2016 yılının Aralık ayında “Motel ATM” adıyla bir albüm çıkaran müzisyen, son olarak yine Lin Records'tan çıkardığı “Melting Pot” ile dinleyiciyle buluştu.