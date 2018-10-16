Memed Nazım’ın ölüm ilanındaki Gary Cooper fotoğrafı!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hayatının son dönemlerini Fransa- Paris’te geçiren 67 yaşındaki ressam Memed Nazım, geride bıraktığımız gün hayatını kaybetti. Şair Nazım Hikmet’in öz oğlu Memed Nâzım'ın vefatı üzerine dostları tarafından verilen ölüm ilanında Amerikalı aktör Gary Cooper fotoğrafının kullanılması şaşkınlık yarattı. İlk olarak bunun bir yanlışlık olduğu düşünülse de işin sırrı ölüm ilanını verenlerde saklıydı. İlanı veren isimlerden Güllü Aybar yaptığı açıklamada bunun dostları arasında bilinen bir espri olduğunu söyledi.

İhsan Yılmaz’ın haberine göre, Güllü Aybar, Ali ve Rabia Güreli, Gündüz Vassaf, Zeynep Irgat, Fulya Sade, Bike Gürsel ve Komet tarafından verilen ilanda “Canımız, kuzenimiz, arkadaşımız, dostumuz ressam Menmet Nâzım (Mehmet le beau) aramızdan ayrıldı. Acımız sonsuz…” ifadelerine yer verilmişti. Gary Cooper fotoğrafının esprisi de ilanda yer alan ‘Mehmet le beau' (Güzel, yakışıklı Mehmet) ifadesinde yatıyordu.