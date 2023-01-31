‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ yarışmasına başvurular başladı
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın şairin doğumunun 121'inci yılında düzenlediği 'Memleketimden İnsan Manzaraları' adlı fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nâzım Hikmet’in doğumunun 121’inci yılında, şairin ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ adlı şiirini odağına alan fotoğraf yarışması düzenliyor.
Yarışmada katılımcılar, Nâzım Hikmet’in eserlerinin yarattığı moral değerleri, toplumsal ve siyasal etkiyi günümüz Türkiye’sinden hareketle görsel hikayeler üzerinden yansıtmayı hedefleyecek.
Her katılımcı yarışmaya 01.01.2019 tarihinden itibaren Türkiye sınırları içinde çekilmiş beş fotoğraftan oluşan bir seriyle katılabilecek. Fotoğrafçılardan, fotoğraf serilerindeki görsel anlatıya ek olarak bir de metin çalışması eklemesi beklenecek.
Seçici Kurulu’nda Coşkun Aral, Laleper Aytek, Murat Germen, Özcan Yurdalan, Zeynep Altıok Akatlı’nın yer aldığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2023.