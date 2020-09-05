Memlekette rezillikler oluyor

Ben de herkes gibi Türkiye’de yaşamanın bedelini ödüyorum. Her gün kendime “Türkiye’de neler oluyor” sorusunu yöneltiyorum. Ve “Yahu neden” diyorum

Sanatçı Jehan Barbur, “Artık İstanbul bana iyi gelmiyor” deyip Bodrum Gümüşlük'e yerleşti. Sahneye ilk çıktığında 21 yaşındaydı. İlk albümü çıkalı 10 yıl oldu. 17 yıldır müzik severlerin kulağı onda… “Türkiye'de mücadele etmekten yorgunum. Yaşamakla hemhal olmayı tercih ederdim. Birçok insan gibi zedeliyim ama ülkemi seviyorum. Başka bir yerde yaşamak istemem. Fakat burada yaşamanın bedelini ödemekten de sıkılmadım desem yalan olur” diyen Barbur, SÖZCÜ HaftaSonu'nun sorularını yanıtladı…

– İfade özgürlüğü açısından sanatçı olarak kendinizi özgür hissediyor musunuz?

Elimden geldiğince özgürlüğümü yaratmaya çalışıyorum. Gerçeğin değil, hakikatin peşinden gitmeye karar verdiğimizde özgürleşeceğiz. Ben de, biz de…

ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ

– Gündem hiç durulmuyor… Kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi tartışmaları… Türkiye'de neler oluyor?

Rezillikler oluyor. Bunu telaffuz edebilecek özgürlüğümüz bile elimizden alınıyor. Memlekette, var olmaya saygı duyulmuyor ve korunmuyoruz. Türkiye'de birçok şey yanlış oluyor ve üzücü kısmı bu yanlışın başka faydalar uğruna, bile bile yapılıyor olması. Bu bile bilelikte bizler de yaşamaya ve korunmaya çalışıyoruz. Şans eseri yaşıyor, şans eseri var oluyoruz. Her gün aynı soruyu ben kendime soruyorum: Türkiye'de neler oluyor? Ve yahu neden?

– Sosyal medyada oldukça aktifsiniz, tepkilerinizi ortaya koyuyorsunuz…

Orası bağırdığım yer… Boş! Hatta başım belaya giriyor. Karakollara ifadeye çağrılıyorum, tehditler geliyor. Hiç uğruna… Dedim ya, kendi hayatımda tepkiden vazgeçtim. Bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Etrafıma, elimin kolumun ve gücümün yettiği yere. Madem ki tanınmış biri oldum ve bir güç kazandım. Bunu kullanıyorum ve kullanmaktan mutluyum. Çünkü biz birlikte yaşıyoruz. Birlikte ağırlaşıyor ve ancak birlikte hafifliyoruz.

– Sanatçılar siyasallaştı mı?

Çok sıkıldım bu muhabbetten. Ne idüğü belli olmayan insanlar siyasallaştı da bu memleketin vatandaşı olan sanatçıların siyasi söylemleri mi battı millete? Hem bu siyaset yapmak değil ki. Yönetilen ve yöneticisini seçen bizsek, siyasallaşmanın ortasındayızdır. Söz hakkımızı ve fikir beyan hakkımızı kullanıyoruz herkes gibi…

– Türkiye kutuplaştı mı?

Ne zaman bir oldu ki? Türkiye'de siyasiler, paraleller, hayaliler hep bundan geçinmedi mi? Türkiye çok kutuplu bir ülkedir. Karmaşası bu yüzden bitmez.

– Ve ekonomi… Gidişatı nasıl buluyorsunuz? Geçinmek zorlaştı…

Can Yücel'in hoş bir tespitiyle veda edelim: Bu memleketin jeopolitik konumu, küfürsüz yaşamaya uygun değil.