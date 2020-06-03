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Menajer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menajer mi, menejer mi, menacer mi?
Menajer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menajer mi, menejer mi, menacer mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘menajer’dir. Menajer mi, menejer mi, menacer mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 3 Haziran 2020 - 11:07

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘menajer'dir.

MENAJER NE DEMEK:

1- Yönetici.

2- Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse.

3- Bir spor takımının teknik yöneticisi.

MENAJER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin menajer mi, menejer mi, menacer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı menajer şeklinde olmalıdır.

menejer (Yanlış kullanım)
menacer (Yanlış kullanım)
menajer (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dünyaca ünlü oyuncunun menajeri ile görüşmeler başladı.”

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