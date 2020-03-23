Menderes Samancılar’dan ‘Evden çıkmayın’ çağrısı

Sinemanın duayen isimlerinden Menderes Samancılar, 65 yaş üstü insanların evden dışarı çıkmaması gerektiği yönünde bir çağrı yaptı.

Çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaşan Samancılar, “65 yaşındayım, corona virüsü ile yapılan mücadeleye destek vermek adına evden dışarı çıkmıyorum. Siz de çıkmayın. Ülkemizin ve dünyanın sağlığı için lütfen dışarı çıkmayın” dedi.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.