Mendil sallamayı İbrahim Tatlıses’ten öğrenmiş

Kenan Doğulu, dün akşam Datça’da sahnedeydi. Sevilen şarkılarını Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda seslendiren Doğulu, 3 saate yakın performans sergiledi.

Kenan Doğulu'nun konserde seslendirdiği şarkılardan biri de ‘Güzeller İçinden Bir Seni Seçtim' oldu. Sahnede şarkı eşliğinde elindeki mendille bol bol dans eden Doğulu, şarkı bittikten sonra, “Mendil sallamayı İbrahim Tatlıses'ten öğrendim” diyerek dinleyicilerini güldürdü.

Konser sonunda kalabalık bir hayran grubu Kenan Doğulu'yu yakından görmek için bekledi. Doğulu kulisinden çıkıp sevenlerinin yanına geldi ve tek tek hepsiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları kendilerini kırmayarak mutlu eden Doğulu'yu tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde kulise uğurladı.