Menemen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menemen mi, melemen mi?

Menemen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menemen mi, melemen mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘menemen’dir. Menemen mi, melemen mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘menemen'dir.

MENEMEN NE DEMEK: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle yapılan bir yemek.

MENEMEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin menemen mi, melemen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı menemen şeklinde olmalıdır.

melemen (Yanlış kullanım)

menemen (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şöyle bol acılı bir menemen olsa da yesek.”