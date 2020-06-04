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Menisküs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menisküs mü, menüsküs mü?
Menisküs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menisküs mü, menüsküs mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘menisküs’tür. Menisküs mü, menüsküs mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 4 Haziran 2020 - 10:13

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘menisküs'tür.

MENİSKÜS NE DEMEK: Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan yaralanma.

MENİSKÜS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin menisküs mü, menüsküs mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı menisküs şeklinde olmalıdır.

menüsküs (Yanlış kullanım)
menisküs (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Önümüzdeki günlerde menisküs ameliyatı olacak.”

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Son güncelleme: 10:15 - 04.06.2020
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