Menopoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menopoz mu, menapoz mu?

Menopoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menopoz mu, menapoz mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘menopoz’dur. Menopoz mu, menapoz mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘menopoz'dur.

MENOPOZ NE DEMEK: Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, âdetten kesilme, yaş dönümü, âdetgörmezlik.

MENOPOZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin menopoz mu, menapoz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı menopoz şeklinde olmalıdır.

menapoz (Yanlış kullanım)

menopoz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kadın doğurganlığının sona erdiği dönemdir menopoz.”