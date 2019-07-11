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Menü nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menü mü, monü mü?
Menü nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre menü mü, monü mü?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘menü’dür. Menü mü, mönü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Kültür Sanat 11 Temmuz 2019 - 11:33

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘menü'dür.

MENÜ NE DEMEK:

1– Yemek listesi.
2– Sofraya çıkarılacak yemeklerin hepsi.
3– Komut veya seçenek listesi.

MENÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “menü mü, mönü mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı menü şeklinde olmalıdır.

mönü (Yanlış kullanım)
menü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:
“Garsondan menüyü istedi.”

Son güncelleme: 11:34 - 11.07.2019