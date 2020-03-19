‘Merak Edenler’ birlikte yazdı

Eğitim Reformu Girişimi ve Çınar Yayınları’nın işbirliği, Öğretmen Ağı’nın içerik desteğiyle hazırlanan, birbirinden yaratıcı onlarca merak atasözü ve alıştırma içeren Meraklının El Kitabı, okurlarla buluştu.

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG), Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle Nisan 2019'da düzenlediği 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nın teması “Merak Edenler”di. ERG, bu temayla merak kavramının eğitimdeki önemini işlerken merakın kültürde ne kadar az yer bulabildiğini ve Türkçede merakı olumlayan bir atasözü olmadığını gördü. Bunun üzerine Türkiye'nin tüm “Merak Edenler”ine seslenerek kendi merak atasözlerini yazmalarını istedi.

ERG'ye 2 bini aşkın atasözü iletildi. Bunlar arasından seçilenler Merak Atasözleri Kitabı'nda derlendi. Merak atasözlerinin yanı sıra ERG'nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı'nın Değişim Elçisi öğretmenleri sınıf içinde merakı teşvik eden alıştırmalar tasarladılar. Bunları adım adım detaylandırarak, öğrencileriyle uyguladılar.

Meraklının El Kitabı, işte bu atasözleri ve alıştırmalarla oluşturuldu.