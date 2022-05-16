Merak yaratan satranç seti görenleri hayrete düşürüyor

Londra'daki dünyaca ünlü British Museum birbirinden ilgi çekici eserleri çatısı altında barındırıyor. Bunlardan biri de Levis Satranç Figürleri (Lewis Chessmen).

Sozcu.com.tr

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1831’de İskoçya’nın Lewis Adası’nda keşfedilen bu ortaçağ satranç taşları British Museum’daki en popüler koleksiyonlar arasında yer alıyor.

Lewis satranç figürleri, Romalı tarzda deniz ayısının diş kemiklerinden imal edilmiş. Bugüne kadar ikisi tamamlanmış olan dört takıma ait toplam 78 figürden oluşuyor. Toplam olarak 8 şah (erkek tarzı), 8 şah (kadın tarzı), 16 piskopos(Fil/Koşucu), 15 at, 12 kale ve 19 piyon bulunmuş.

Mezar taşına benzeyen piyonların haricinde tüm figürler insani özelliklere sahip. Şah (kadın ve erkek) tahta oturmuş, süvari atın üzerinde temsil edilmiş. Elbiseler ve silahlar detaylı bir şekilde işlenmiştir. Örneğin piskoposlar bir piskopos değneği ve İncil ile donatılmıştır.

Kalelerden birkaçı kalkanı arkasında vahşi bakış ile dişlerini birbirine bastıran vahşi bir savaşçı olarak tasarlanmış. Fakat birçok figür daha çok kederli veya şaşkın yüz ifadelerine sahip. En büyük oyun taşı 10,2 cm’ye kadar olan yüksekliğiyle piskoposlar (filler).



Keşif tarihi açıklık kazanmayan bu satranç figürleri hakkında çeşitli efsaneler ve rivayetler var. Figürlerin Isle of Lewis adasına nasıl geldiği de meçhul. Tahmin edilen, 12. ve 13. yüzyıllarda Isle of Lewis adasında Norveçli bir satıcı tarafından saklanıldığı yönünde.

Lewis Satranç Figürleri, ilk defa 11 Nisan 1831’de Society of Antiquaries of Scotland (İskoçya Antikatoplayıcıları Vakfı) tarafından bir toplantıda sergilenmiş. Satranç figürlerinin koleksiyonu ilk gösterimden sonra dağılmış. 10 figür, boyacı Charles Kirkpatrick Sharpe tarafından satın alınmış.

67 figür ise bugün halen sergilendiği British Museum tarafından 84 Britanya lirası karşılığında müze envanterine katılmış.

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