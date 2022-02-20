Meral Akşener, Erol Evgin’in konserini dinledi

Sanatçı Erol Evgin'in İstanbul'daki konserine katılan İYİ Parti lideri Akşener, "Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı" diyerek duygularını ifade etti.

Sözcü İstanbul

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin’in Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen konserine katıldı. Erol Evgin, sahnede Meral Akşener’i “Mangal yürekli hanımefendi” sözleriyle selamladı.

Konserin ardından paylaşımda bulunan Akşener, “Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin'in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı. Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey” ifadelerini kullandı.