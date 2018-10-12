Mercan Selçuk Dans Topluluğu, ‘Bizim Hikayemiz’ ile sahneye çıkıyor

Klasik Türk müziğinin duayeni Münir Nurettin Selçuk’un torunu ve ünlü müzisyen Timur Selçuk'un kızı koreograf dansçı Mercan Selçuk, ismini verdiği dans toplululuğu ile 'Bizim Hikayemiz' performansı için sahneye çıkacak.

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5 kişilik bir proje olarak ortaya çıkan, sonrasında yetişkin ve çocuklardan oluşarak 50 kişilik kadroya genişleyen “Bizim Hikayemiz”, dans sanatçısı olma yolundaki insanların hayatlarından, ilişkilerinden kısa hikayelere dönüştü. Klasik bale ve modern dans sanatını birleştirdiği koreografilerini, hem batı hem Türk bestecileriyle buluşturan Mercan Selçuk, “Bizim Hikayemiz” projesinde, dans sanatçılarının çocukluktan olgunluğa geçişlerini, hayatındaki ilişkilerini, olaylarını, duygu durumlarını bale ve modern dans sanatının eşsiz görselliği ile anlatıyor

‎Sloganlarının “Sanat, hayatı yaşanılır kılmak için en güzel hediye” olduğunu belirten Mercan, en büyük amaçlarının insanların gönlüne dans sevgisini düşürmek ve yaymak olduğunu ekliyor.

“Bizim Hikayemiz”, 22 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde 16 Kasım tarihinde ise Kozzy sahnesinde olacak.