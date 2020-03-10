Mercan Selçuk Dans Topluluğu CKM’de

‘'Babamın Şarkıları'' perdeyi kalplerde iz bırakan ‘'Beyaz Güvercin''le açtı. Yaşları 9'dan 37'ye uzanan MSDT dansçıları sırasıyla ‘'Ayrılanlar İçin'', ‘'Ekonomi Bilmecesi'', ‘'Bir Gün'', ‘'Kırık Kalpler'', ‘'Pireli Şarkı'' gibi artık klasikleşmiş 17 Timur Selçuk bestesini Mercan Selçuk imzası modern bale koreografileri ile sahnede yeniden yaşattı.



İKİNCİ KEZ SAHNELENECEK

Final, beklendiği üzere Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sözleri ve Timur Selçuk müziğiyle dillerden düşmeyen ‘'İspanyol Meyhanesi'' ile oldu. Performanslarıyla alkış toplayan MSDT dansçıları, Sanatçı Timur Selçuk'un da sahneye çıkmasıyla birlikte selamını verirken, izleyicilerin de katılımıyla hep bir ağızdan tutturulan türkü ile ‘'Dostların arasındayız güneşin sofrasındayız'' dendi.



Mercan Selçuk Dans Topluluğu, ‘'Babamın Şarkıları'' eserini ikinci kez 16 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşturmayı heyecanla bekliyor.