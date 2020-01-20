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Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan 3 nesle yolculuk
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan 3 nesle yolculuk
Münir Nurettin Selçuk'un torunu, Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk tarafından kurulan Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) 3 neslin sanat yolculuğunu sahneye taşıyor.
Kültür Sanat 20 Ocak 2020 - 10:57

MSDT, 2 Mart’ta Zorlu PSM’de Timur Selçuk’un şarkıları ile klasik bale ve modern dansın birleştiği gösteri ile izleyicilerin karşısında olacak.

MSDT, bu gösteri ile klasik Türk musikisinde devrim yaratan Münir Nurettin Selçuk ile çağdaş müziğin efsane ismi Timur Selçuk’a selam gönderecek. ‘Babamın Şarkıları’ isimli gösteride müzikler Timur Selçuk’a ait, kareografi Mercan Selçuk tarafından yapıldı. Işıkta Burak Öztürkmen var. Teknik sorumlu ise Murat Yılmaz.

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Son güncelleme: 11:07 - 20.01.2020
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