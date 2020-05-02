merhababensokak’tan bahara karışan yeni şarkı

Geçtiğimiz Kasım ayında Şule Çet anısına yayımlanan “Güneş Doğsa” isimli şarkısıyla ses getiren merhababensokak, müziğin eğlence vermesinin yanında toplumsal konulara da ışık tutması gerektiği düşünen gruplarımızdan.

ŞARKIDA BAHAR VAR

merhababensokak, ‘Açar Kalbini'ni isimli şarkısıyla baharı dinleyicilere taşıyor. Söz, müzik, düzenleme ve kayıtları gruba ait olan parça Alp Tanata'nın etkili vokali ve sözleriyle güçlü bir şarkıya dönüşüyor. ‘Kalbim çevrimdışıysa akıl tutar insanı' diyen ‘Açar Kalbini' güneşliğini aralayıp bakmak isteyenler için kalbe dokunan bir şarkı. Zaman kavramı üzerinden kişisel hikayeleri anlatan ‘Açar Kalbini' şehir müziğinin son dönem temsilcilerinden merhababensokak'ı en iyi anlatan şarkılardan birisi olarak dikkat çekiyor.

ALBÜM BEKLEMEDE

merhababensokak'ın hedefi 2020 yaz aylarında yeni albümlerini yayınlamaktı. Pandemi süreci grubun stüdyo çalışmalarını etkilediği için albüm ileri bir tarihe ertelendi. Grup, büyük çoğunluğun evlerine hapsolduğu böyle bir dönemde dinleyenlerine yeni teklileri ile bir kez daha “merhababensokak” diyor.