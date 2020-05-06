Merhem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre merhem mi, melhem mi?

Merhem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre merhem mi, melhem mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘merhem’dir. Merhem mi, melhem mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘merhem'dir.

MERHEM NE DEMEK:

1- Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç.

2- Çare.

MERHEM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin merhem mi, melhem mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı merhem şeklinde olmalıdır.

melhem (Yanlış kullanım)

merhem (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Derdine merhem olamadığım için bağışla beni.”