Merhem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre merhem mi, melhem mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘merhem'dir.
MERHEM NE DEMEK:
1- Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilaç.
2- Çare.
MERHEM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin merhem mi, melhem mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı merhem şeklinde olmalıdır.
melhem (Yanlış kullanım)
merhem (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Derdine merhem olamadığım için bağışla beni.”