Merkel’in üvey oğlu fotoğraf sergisi açtı

Almanya siyasetine damga vurduktan sonra geçen yıl emekliye ayrılan eski başbakan Angela Merkel'in üvey oğlu Adrian Sauer Berlin'de bir fotoğraf sergisi açtı.

Sozcu.com.tr

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2005-2021 yılları arasında Almanya’nın başbakanlığını yürüten ve geçen yıl emekliye ayrılan Angela Merkel’in üvey oğlu Adrian Sauer, Alman kamuoyunun gündeminde…

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, 45 yaşındaki Sauer’in Berlin’deki Klemm galerisinde sergisinin açıldığını yazdı. Birçok ödül kazanan ve fotoğraf çalışmalarıyla tanınan Sauer’in yeni sergisinde obje olarak çakıl taşlarını kullandığı görülüyor.

Sauer’in eserlerinin 3000 euroya alıcı bulduğu belirtildi. Sauer’in solo sergisine “Soyutsal Katmanlar” adının verildiği de aktarıldı.

67 yaşındaki Angela Merkel’in 73 yaşındaki eşi Joachim Sauer’in ilk evliliğinden olan oğlu Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Sauer, “Ben babamın ya da Merkel’in bağlantılarını kullanmak istemiyorum. Kendi adımı kendim oluşturmak istiyorum” dedi.

Sauer’in üvey annesiyle arasının iyi olduğuna dair haberler de Alman medyasında yer aldı.

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