Mersin’de ‘Carmina Burana’ kapalı gişe

Kültür Merkezi’nde sahnelenen eseri Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, CHP Milletvekili Alpay Antmen, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman’ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.

Carmina Burana’nın yeni versiyonu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin bir ilke imza attığını ifade eden Balkan, “Prömiyeri anlatmak zor, yaşamak lazım. Umut ederim, Mersin seyircisi bu eseri kaçırmaz, onları salonumuzda görmek istiyoruz. Carmina aslında bir konser versiyonudur. Biz onu görsele taşıdık. Sahne üzerinde bir reji, bir koreografi vardı. Bunda da koro, bale, solistler, büyük bir ekip uzun süre emek verdi. Çok fazla anlatmayalım, seyircimiz gelsin seyretsin” dedi

(DHA)