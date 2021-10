Mersin’de Goran Bregovic rüzgârı

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic ile müzik severlerin gönlünü fethetti. 21 gün süren festival de perdelerini kapattı.

Ali Ekber ŞEN

“Sanat iyileştirir” temasıyla bu yıl 19'ncusu düzenlenen Mersin uluslararası müzik festivali Balkan müziğinin efsane ismi Goron Bregovic konseri ile perdelerini kapattı. Konser müzükseverlerin büyük ilgi gördü.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen konserde sanatçıya The Wedding and Funeral Orkestrası eşlik etti. Coşku ve ritmi bir an dahi düşmeyen Sanatçı, herkesin gönlünde taht kurmuş Ederlezi, Bella Ciao, Gas Gas, Kichi Kichi, Kalasnjikov gibi efsaneleşmiş şarkılarını Mersinli hayranları için seslendirdi. Mersinlilerin yoğun katılım gösterdiği konserde, Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de dinleyiciler arasındaydı.

Muhteşem performansıyla dinleyicilerini kendisine hayran bırakarak dakikalarca ayakta alkışlanan Goran Bregovic ve orkestrası, konser sonunda hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 8 farklı mekanda 8 etkinliğiyle paha biçilmez değerler açığa çıkaran 19. Mersin Uluslarrası Müzik Festivali, Goran Bregovic konseriyle birlikte 21 gün süren festivalin perdelerini de kapattı.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Bregoviç'i konser öncesi ziyaret etti.