Mersin’de Köy Enstitüleri ruhu yeşeriyor

Mersin'in Mezitli Belediyesi, Köy Enstitüleri ruhunu yaşatmak için bir proje geliştirdi. Tece Şahintepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanma aşamasında olan ‘Mutlu Yaşam Köyü’ projesi eski Köy Enstitüleri ruhunu yeniden yeşertmeyi amaçlıyor. İçerisinde bungalov tipi evlerin, uygulama atölyelerinin, hobi alanlarının, proje pazarlarının yer alacağı Mutlu Yaşam Köyü’nde, 7’den 70’e her yaştan insan bir araya gelerek, eğitim kamplarına katılacak, doğa ile iç içe hayvan besleyecek, hobilerini hayata geçirecek.

Ali Ekber ŞEN/Mersin

20 dönümlük bir alanı kapsayan projeyle ilgili konuşan Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımızın bu köye geldiklerinde birbirleriyle kaynaşmalarını ve şehirden uzaklaşıp güzel bir vakit geçirmeleri istiyoruz. İlk etabını tamamladığımız projeyle bazı yurt dışından gelen konuklarımızı Mutlu Yaşam Köyü'nde misafir etmeyi planlıyoruz. ‘Mutlu Yaşam Köyü'nde bungalovlardan yapılmış bazı küçük evler olacak. Dileyen vatandaşlarımız bu evlerde de hafta sonu dinlenmek üzere de kalabilecekler” dedi.



ÜRETİME DÖNÜK EĞİTİM

Projenin kendisi için özel bir anlamı ve önemi olduğunun da altını çizen Başkan Tarhan şunları söyledi: “Mutlu Yaşam Köyü, bir anlamda eski Köy Enstitüleri mantığından hareket edilerek tasarlandı. Boş zamanlarında insanların oraya giderek, orada hoşça vakit geçirebilecekleri ama bu vakit geçirmeleri daha interaktif hareket içerisinde, biraz üretime de dönük olarak faaliyet verecek. Çocuğu ile emeklisi ile bir taraftan bahçe işi ile uğraşırken, bir taraftan müzik yapan veya hayvansal bazı ürünlerle ilgili süt ürünleri elde edecek, bunları değerlendirecek proje pazarını bünyesinde barındıracak. Tarımsal üretim, ahşap işleri, doğrama işleri ile uğraşmak gibi, vatandaşlardan gelen her talebi değerlendireceğiz.”