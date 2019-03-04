Mert Fırat: “Bu gerçek bir hayaldir”

"Benim Komşum Tiyatro" projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye konuk olan oyuncu Mert Fırat, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nu "gerçekleşen bir hayal" olarak değerlendirdi.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu (KTP) işbirliği ile gerçekleştirilen “Benim Komşum Tiyatro” projesi kapsamında düzenlenen söyleşinin konuğu ünlü oyuncu Mert Fırat'tı. Ataşehir DasDas'da yapılan söyleşiye “Benim Komşum Tiyatro” projesinde yer alan Kadıköylüler, tiyatro oyuncuları, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve tiyatro severler katıldı.

‘KADIKÖY’DE 70 TİYATRO VAR’

Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun kuruluş sürecini anlatan Fırat, “Kadıköy Belediyesi sadece kitaplarda yazan çok da mümkün olmayacak örnekleri gerçekleştirdi. Bu gerçekten hayaldir. Başkan kendisi dahil tüm ekibiyle bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra inanılmaz bir destekçiye dönüştü ve Kadıköy halkı da bu durumu çok sahiplendi. Ve 1950'lerden beri gerçekleşmeyecek bir şey gerçekleşti. Kadıköy'de 70 tiyatro var. Bu da aslında sanat etrafında nasıl örgütlendiğimizi anlatıyor” dedi.

‘ÇOK İYİ BİR ÖRNEK OLDU’

Mert Fırat ve KTP'ye teşekkür eden Nuhoğlu ise “Platform, tiyatro ile belediye arasındaki ilişkinin farklı bir ilişkiye dönüşmesini sağladı. Çok iyi bir örnek oldu. Bundan sonraki süreçte de bu güzel çalışmaların devam edeceğine inanıyorum” dedi.