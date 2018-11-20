Mert Fırat: Dizilerin 5 saat olmasından korkuyoruz

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Yeni filmiyle ilgili konuşan Hazar Ergüçlü, “Son derece naif, şahane iyi bir ailenin kızını oynuyorum” dedi. Mert Fırat ise Emre karakterini canlandırdığını belirterek, “Spor muhabirini canlandırıyorum. Mesleğine çok düşkün. Kariyerine önem veriyor. Fakat, bütün bu kariyer ve planlamanın içinde hiç planlamadığı bir aşkla tanışma fırsatı buluyor” açıklamasını yaptı.

‘KADINA ŞİDDET UMARIM SON BULUR’

Burcu Biricik, Mert Fırat ile yaptıkları düetle ilgili, “Mert o konuda çok iyi. Çok da güzel söylüyor. Ben de Mert’e güvendim” dedi. Kadına yönelik şiddetle ilgili de soruyu cevaplayan Biricik, “Bunu yaşayan ünlülerimizin bunu dile getiriyor olması çok doğru bir şey. Bir yandan da sosyal medya çok korkunç bir durum. Bir taraftan hikayeyi dinliyoruz ve bu bizi çok sinirlendiriyor. Ama karşılıklı neler yaşandığını bilmiyoruz. Şiddetin tutulacak, savunulacak bir tarafı yok. Orada öfke kontrolünü kim olursa olsun sağlamak zorunda. Çok üzülüyorum. Umarım son bulur. Erkeklerimiz, biraz empati kurabilrsin. Bizi anlayabilsin. Erkek suçlu, kadın suçlu gibi bir şey değil. Ne olursa olsun, haklıysan haksız duruma düşüyorsun. Kendilerine bunu yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

‘5 SAAT OLMASINDAN KORKUYORUZ’

Mert Fırat, dizilerin uzunluğuyla ilgili konuya ilginç bir değerlendirme yaparak, “Ben de aynı fikirdeyim, fakat bunu dillendirmeye de insan korkuyor. Önceden dillendirdiğimizde 90 dakikaya itiraz ettik, 130 dakika oldu. 130 dakikaya itiraz edersek, 5 saat olmasından korkuyoruz” dedi.

Kamera: Kubilay Altuğ